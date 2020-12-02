В Мурманске наступила полярная ночь, в этот период солнце не поднимается выше линии горизонта. Об этом сообщает портал tv21.ru.

Полярная ночь в регионе продлится 40 дней, но не означает полную темноту в течение 24-х часов. Считается, что подобное природное явление пагубно влияет на сон и вызывает раздражительность. Организм перестает вырабатывать серотонин, который считается гормоном радости.

Во время полярной ночи в школах уроки начинаются позднее, а их продолжительность сокращена на пять минут. Учителям рекомендуют снизить объемы домашних заданий.

Полярная ночь опускается на Мурманск, Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.

Ранее начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик заявила, что с наступлением полярной ночи усугубляется ситуация в месте с самыми сложными природными условиями в Арктике — Тикси. Населенный пункт находится на Арктическом побережье, где дует сильный ветер — человек переносит такие условия гораздо хуже, чем жару или холод. По ее словам, в середине лета там холоднее, чем в Якутске осенью, а ветер достигает 35-40 метров в секунду.