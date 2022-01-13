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В Чехии отреагировали на переговоры России с НАТО

Глава Минобороны Чехии Чернохова заявила, что Прага хочет мирных отношений с Москвой

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Прага хочет мирных и корректных отношений с Москвой. Так отреагировала на прошедшие переговоры Совета Россия — НАТО о гарантиях безопасности в Европе глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Ее слова переданы на сайте оборонного ведомства.

«Я верю, что дипломатические переговоры поведут к деэскалации нынешней ситуации на границах Украины», — заявила министр. При этом она подчеркнула, что страны НАТО должны быть готовы к любому варианту развития событий, включая вооруженный конфликт.

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Замглавы чешского Минобороны Ян Гавранек подчеркнул, что отношения между Россией и Западом находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. «Мы не можем молча учитывать усиление агрессивного поведения России по отношению к Украине, нашему партнеру, и скопление военных сил на границе с Украиной», — указал он. По словам политика, от безопасности украинского государства зависит безопасность всей Европы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2», нервным срывом американских чиновников. «В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить», — заключил он.

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Екатерина Андреева
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