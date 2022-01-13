Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана

Красный уровень террористической угрозы отменили в большинстве регионов Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, передает РИА Новости.

Так, ограничения сняли в 14 регионах: на территориях Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей. Отмечается, что на данный момент обстановка в этих регионах стабилизирована.

При этом антитеррористическая операция продолжается в городе Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях. Там проводятся задержания террористов и людей, причастных к преступной деятельности во время беспорядков.