Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана

КНБ Казахстана: в 14 регионах красный уровень террористической угрозы отменен

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Красный уровень террористической угрозы отменили в большинстве регионов Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, передает РИА Новости.

Так, ограничения сняли в 14 регионах: на территориях Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей. Отмечается, что на данный момент обстановка в этих регионах стабилизирована.

При этом антитеррористическая операция продолжается в городе Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях. Там проводятся задержания террористов и людей, причастных к преступной деятельности во время беспорядков.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Американский журналист объяснил слова о завышении баллов фигуристкам Тутберидзе
Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана
Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна
Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина
Отправку миротворцев в Казахстан сочли вынужденным шагом России
Москвичам пообещали алмазную пыль в небе над Москвой
Экономист описал последствия возможного введения локдауна в России
Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма
В Южной Корее собрались арендовать у России Дальний Восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter