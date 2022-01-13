Сбербанк переведет на удаленку половину сотрудников

С начала следующей недели Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников и переведет все совещания в виртуальный режим. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

Поводом для такого решения стало ухудшение ситуации с коронавирусом в России. В частности, в Москве за последние сутки выявлено максимальное число заражений с ноября — 5490 случаев.

Ранее в банке указывали, что в удаленном формате работают 30 процентов сотрудников. Опрос РИА Новости показал, что другие российские банки пока не планируют увеличивать число сотрудников на удаленке.

Сегодня, 13 января, глава правительства Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса представить дополнительные предложения по сдерживанию распространения инфекции.

