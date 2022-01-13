Миру предрекли «настоящую вторую волну» коронавируса

Из-за высокой скорости распространения омикрон-штамм коронавируса быстро захватит всю планету и мутирует, уверен врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что с настоящей второй волной вируса мир столкнется только сейчас.

«Вероятнее всего, 80 процентов всех случаев заболевания будет приходиться именно на омикрон, что фактически означает, что он захватит весь земной шар. Из-за этого и мутирует он очень быстро, полностью вытеснив все остальные штаммы. Могу предположить, что с началом пандемии не просто коронавируса, а именно омикрона вирус ослабится еще сильнее. Он уже и так имеет довольно неагрессивное течение, потому следующие варианты окажутся еще более мягкими», — пояснил Кондрахин.

Мы раньше уже говорили про волны заболеваемости, но сейчас можно сказать, что идет настоящая вторая волна. Все остальное — подъемы Андрей Кондрахин клинический фармаколог

Если раньше, несмотря на общепринятую терминологию, речь шла скорее о подъемах заболеваемости, то теперь планету ждет мощный скачок, считает специалист.

«Что касается того, в какую сторону будет мутировать коронавирус. Дело в том, что мы уже наблюдали за его изменениями, как он приобретал все новые и новые формы. Все это привело к тому, что он стал в разы более активным с точки зрения заболеваемости, но зато почти не вызывает летальных исходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на США, где заболевает уже больше миллиона человек. В случае с дельтой все самое страшное происходило где-то на седьмой день, с омикроном это должны было бы происходить на 7-10 сутки, а уж к 21 дню мы бы видели полную картину. Но этого, слава богу, нет», — заметил врач.

Тем не менее Кондрахин заметил, что, когда люди, в том числе и в России, начнут заболевать массово, появится так называемая система больших чисел. Имеется в виду, что, чем больше заболевших, тем чаще появляются и те, кому необходима госпитализация, из-за чего естественным образом повысится и нагрузка на систему здравоохранения.

«Из позитива здесь можно назвать то, что произойдет такая естественная "иммунизация" населения, новый штамм оттеснит все другие, более опасные. Тем не менее необходимо понимать, что, хотя мы и говорим о том, что течение болезни намного менее тяжелое, последствия ее останутся теми же. Это и риски тромбозов, и нарушения со стороны нервов, сердца, легких, печени», — заключил Кондрахин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый рост заболеваемости в России неизбежен. Она отметила, что в стране выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.