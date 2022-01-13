В Пскове всем Сергеям дадут скидку на посещение спектакля «Сережа очень тупой»

В Псковском академическом театр драмы имени Пушкина всем Сергеям дадут скидку на посещение спектакля «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Скидку в размере 15 процентов решили ввести после жалобы местной жительницы на оскорбительное название постановки. Женщина обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением, что спектакль может обидеть людей с именем Сергей.

«Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чем, а наш Сережа — уникальный и действительно очень тупой. А, может быть, и не тупой?» — говорится в публикации на сайте театра.

Как сообщает «Псковская лента новостей», ФАС не обнаружила в постановке признаков нарушения законодательства. «В законодательстве о рекламе содержится информация о том, что в рекламе нельзя использовать термины и понятия, которые могут кого-то оскорбить. Как правило, после сообщений о таких нарушениях проводится экспертиза, но здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», — заявил представитель ФАС.

Пьеса Данилова была выпущена в 2018 году. Ранее спектакли по ней ставили в «Мастерской Петра Фоменко» и в театре «Практика».