Врач призвал часть москвичей к осторожности из-за резкой смены температуры

Пациенты с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни входят в группу риска при резких перепадах температур и могут испытывать дискомфорт, головную боль и подъемы давления, сказала врач-терапевт Ирина Ярцева. В разговоре с «Лентой.ру» она призвала таких людей внимательнее следить за своим здоровьем и принимать адекватное лечение.

В Москве 13 января ожидаются серьезные перепады температур. Утром в городе было минус 18 градусов, а к вечеру станет минус 1 градус. Несмотря на то что организм человека приспособлен к тому, чтобы адаптироваться даже к таким серьезным изменениям, по словам Ярцевой, существуют группы риска, которым это может причинить дискомфорт.

Группы риска

«Такие перепады температур все же не суперважное событие: это наш климат, с которым мы живем уже давно, и к которому наш организм приспособлен. Даже новорожденные дети не заметят таких изменений, если у них нет врожденной сосудистой патологиии. Наши сосуды к этому приспособлены, они эластичны, подвижны, способны выдержать внешний перепады давления и внутренние изменения», — отметила врач.

Но исключения здесь все же есть. Ярцева обратила внимание на такие группы риска, как люди пожилого возраста, гиподинамичные пациенты, люди с сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики. У них, по словам врача, сосуды становятся хрупкими, менее эластичными, не способными адекватно адаптироваться под внешние и внутренние изменения незаметно для человека.

«Такие пациенты могут испытывать определенный дискомфорт, головную боль, сонливость, скачки давления, повышенную утомляемость. Чтобы этого избежать, во-первых, необходимо заботиться о своем здоровье заранее: вести активный, подвижный образ жизни, отказаться от вредных привычек, уделять больше внимания кардионагрузкам. Людям с диабетом, гипертонией, атеросклерозом нужно своевременно принимать качественное лечение, а курильщикам стоит бросить курить», — рекомендовала Ярцева.

Медик добавила, что непосредственно в день скачка температур следует быть внимательнее к артериальному давлению и скорректировать дозировку медикаментов.