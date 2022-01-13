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В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов

NDTV: 3 человека погибли и десятки пострадали в результате схода поезда с рельсов в Индии

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В штате Западная Бенгалия на востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает NDTV.

По информации телеканала, не менее пяти вагонов состава сошли с железнодорожных путей. В результате десятки людей оказались заблокированы в перевернутых вагонах. Отмечается, что как минимум три человека погибли и более двадцати пострадали из-за аварии. Причины схода поезда устанавливаются.

На данный момент на месте происшествия проходит спасательная операция. Тяжело раненым гражданам выплатят компенсации в размере ста тысяч рупий (около 1,3 тысячи долларов), а легко травмированным — по 25 тысяч рупий (около 330 долларов). Семьи погибших пассажиров получат по 500 тысяч рупий (около 6,7 тысячи долларов).

26 сентября сообщалось, что более 50 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США. В момент крушения в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. В результате аварии три человека погибли.

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Екатерина Андреева
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