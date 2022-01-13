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«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Улан-Батор

«Аэрофлот» объявил о о возобновлении с 14 января прямых рейсов Москва — Улан-Батор

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Аэрофлот» объявила о том, что с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы МоскваУлан-Батор (Монголия) — Москва. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» будет летать в столицу Монголии на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — Бизнес и Эконом.
Также авиакомпания предоставляет дополнительные услуги для тех, кто хочет познакомиться с достопримечательностями страны, найти отель, приобрести страховку.

Кроме того, «Аэрофлот» рекомендует ознакомиться с актуальными данными о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов, а также с требованиями, связанными с COVID-19.

Для организации комфортного путешествия по Монголии и знакомства с достопримечательностями страны на сайте авиакомпании представлены дополнительные услуги: бронирование отелей и других вариантов размещения, покупка полётной и медицинской страховки, заказ экскурсий.

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Татьяна Романова
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