«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Улан-Батор

Компания «Аэрофлот» объявила о том, что с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор (Монголия) — Москва. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» будет летать в столицу Монголии на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — Бизнес и Эконом.

Также авиакомпания предоставляет дополнительные услуги для тех, кто хочет познакомиться с достопримечательностями страны, найти отель, приобрести страховку.

Кроме того, «Аэрофлот» рекомендует ознакомиться с актуальными данными о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов, а также с требованиями, связанными с COVID-19.

Для организации комфортного путешествия по Монголии и знакомства с достопримечательностями страны на сайте авиакомпании представлены дополнительные услуги: бронирование отелей и других вариантов размещения, покупка полётной и медицинской страховки, заказ экскурсий.