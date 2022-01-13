США предупредили американцев об опасности поездок на Украину из-за угрозы России

Посольство США на Украине предостерегло американцев от поездок в страну из-за опасности России. Сообщение опубликовано на сайте посольства 12 января.

«Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину из-за возросших угроз со стороны России», — предупредили жителей в сообщении. В ведомстве также отметили, что дальнейшие российские военные действия существенно повлияют на оказание консульских услуг, в том числе на помощь с эвакуацией.

Ранее в Госдепе США заявили о плане Москвы устроить провокацию на украинской границе. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Россия способна пойти на такой шаг, чтобы «оправдать свои действия и создать предлог для вторжения на Украину». Он также отметил, что Вашингтон намерен на продолжение дипломатических контактов с Москвой в ближайшие дни при деэскалации на границе с Украиной.