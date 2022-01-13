В Великобритании испугались введения цифровой валюты

Возможное введение Банком Англии цифрового фунта стерлингов для широкого использования может нанести удар по финансовой стабильности Великобритании и конфиденциальности данных, а также повысить стоимость кредитов. Об этом говорится в докладе британских парламентариев, пишет ТАСС.

Авторы боятся, что конфиденциальность «учетных записей может быть нарушена из-за узких мест в кибербезопасности». Кроме того, «централизованная система цифровой валюты, которая станет важным элементом национальной инфраструктуры, может оказаться мишенью для атак со стороны враждебных государств», сказано в докладе. Среди плюсов цифровой валюты парламентарии называют повышение эффективности торговли ценными бумагами.

Ранее Казначейство Великобритании и Банк Англии создали для изучения вопроса о цифровой валюте собственную рабочую группу. В случае выпуска она не заменит наличные деньги, а только дополнит их.

Разработкой цифровых валют занимаются несколько стран, в том числе Швеция, Франция, Россия и другие. Новый импульс разработкам дал рост биткоина и тренд на отказ от использования наличных денег в целом.

