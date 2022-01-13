Россиян в некоторых регионах предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян в некоторых регионах об опасной погоде в ближайшие дни. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, 13-15 января сложная погода ожидается на юге России. «Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов», — пояснил он. В Краснодарском крае прогнозируется снег, мокрый снег, дождь и ветер до 20-22 метров в секунду, а в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно.

Кроме того, из-за приближения циклона непогода ожидается в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской области прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии — снег и метель. Аналогичная ситуация в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области. Помимо этого, 14 января сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица ожидаются в Московской и Ивановской областях.

Ранее Вильфанд предупредил, что россиян в конце рабочей недели ждет резкий скачок температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба. На данный момент через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления.