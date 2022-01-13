Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров указал на попытки Запада утвердить свое доминирование

Глава МИД РФ Лавров: в переговорах с Россией Запад пытался утвердить доминирование

Фото: пресс-служба МИД РФ

В переговорах с Москвой по гарантиям безопасности в Европе Запад попытался утвердить свое доминирование на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

«Это в полной мере выразилось в ходе переговоров, хотя могу подтвердить, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно», — отметил глава МИД. Он также указал на твердость позиции России в переговорах с НАТО и США.

По его словам, несмотря на жесткую позицию западных стран по российским предложениям касательно гарантий безопасности в Европе, у Москвы нашлись аргументы. По его словам, они «касались принципа неделимости безопасности». Дипломаты РФ отсылали США и НАТО к договоренностям, достигнутым в рамках ОБСЕ и Евроатлантического сообщества.

Он пояснил, что в рамках этих договоренностей был выработан принцип, согласно которому «ни одно государство не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других». Также Лавров заявил, что ни одно государство не имеет права претендовать на доминирование в Евроатлантическом регионе.

В том же интервью российский министр заявил, что проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2» — нервный срыв американских чиновников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Франция прекратила преследование беглого банкира Аблязова
Названы районы Москвы с ультрадорогими квартирами
Путин обсудил Сирию с премьер-министром Израиля
Жители Туркмении вышли на митинг из-за роста цен на продукты
Суд оставил без изменений приговор изнасиловавшим коллегу полковникам МВД
У жителя еще одного российского региона подтвердилось заражение омикрон-штаммом
Врач назвал омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
Политолог оценил версию о причастности Токаева к беспорядкам в Казахстане
Певица Клава Кока оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter