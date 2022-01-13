Лавров указал на попытки Запада утвердить свое доминирование

В переговорах с Москвой по гарантиям безопасности в Европе Запад попытался утвердить свое доминирование на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

«Это в полной мере выразилось в ходе переговоров, хотя могу подтвердить, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно», — отметил глава МИД. Он также указал на твердость позиции России в переговорах с НАТО и США.

По его словам, несмотря на жесткую позицию западных стран по российским предложениям касательно гарантий безопасности в Европе, у Москвы нашлись аргументы. По его словам, они «касались принципа неделимости безопасности». Дипломаты РФ отсылали США и НАТО к договоренностям, достигнутым в рамках ОБСЕ и Евроатлантического сообщества.

Он пояснил, что в рамках этих договоренностей был выработан принцип, согласно которому «ни одно государство не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других». Также Лавров заявил, что ни одно государство не имеет права претендовать на доминирование в Евроатлантическом регионе.

В том же интервью российский министр заявил, что проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2» — нервный срыв американских чиновников.