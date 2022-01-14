Ветерана Великой Отечественной обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая

Ветерана Великой Отечественной войны Марию Урасинову из города Печора республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая. Об этом ее дочь Елена Бабичева написала в сообществе «Типичная Печора» во «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. «Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — возмутилась россиянка.

Она добавила, что ее матери 98 лет, в 2022 году исполнится 99. По словам Бабичевой, о пенсионерке официальные лица вспоминают лишь на праздник: местные чиновники поздравляют, благодарят и пропадают до следующего 9 Мая.

«Маме естественно ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался», — резюмировала женщина. При этом она не сообщила, с какой конкретно суммы был уплачен налог.

Как поясняет портал БНК со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Коми, подарки ветеранам войны, труженикам тыла и инвалидам войны действительно могут облагаться налогом. По словам представителя ведомства, все зависит от источника финансирования. Если средства на помощь или подарки ветеранам выделили из бюджета, то налогом они не облагаются. Но если же их купили за счет иных средств, то подарки на сумму более 10 тысяч рублей подлежат налогообложению в общем порядке.

В управлении отметили, что организация, которая закупала подарки, в документации для ФНС указала, что налог с презента Урасиновой не уплатила. Поэтому эта обязанность перешла к получателю.