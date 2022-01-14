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Звезда YouTube с редкой болезнью умерла в 15 лет

Страдавшая «болезнью Бенджамина Баттона» YouTube-блогерша Адалия Роуз умерла в 15 лет

Фото: @adalia06

Блогерша Адалия Роуз (Adalia Rose), ставшая звездой YouTube из-за своей необычной внешности, умерла от редкого заболевания в возрасте 15 лет. Подросток из Техаса страдала детской прогерией или синдромом Хатчинсона-Гилфорда, который известен как «болезнь Бенджамина Баттона». Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка скончалась 12 января. «Она прикоснулась к сердцам миллионов и произвела большое впечатление на каждого, кто ее знал. Она больше не испытывает боли и теперь танцует под любимую музыку. Но, к сожалению, уже не с нами», — написали ее близкие в социальных сетях. Родные Роуз также поблагодарили поклонников блогерши и врачей, которые годами боролись за ее жизнь. 

Адалия Роуз с детства страдала «болезнью Бенджамина Баттона». Заболевание, от которого страдают менее 500 детей во всем мире, классифицируется как крайне ускоренное старение. Средняя продолжительность жизни при нем составляет 13 лет.

Блогерша с шести лет начала вести блог и довольно скоро обрела известность в социальных сетях, набрав почти три миллиона подписчиков на YouTube и более 350 тысяч — в Instagram. Роуз снимала обзоры на косметику и делилась влогами о своей жизни.

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Дарья Кучерявых
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