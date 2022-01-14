МИД Германии назвал темы предстоящих переговоров Бербок и Лаврова

На предстоящей на следующей неделе встрече министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и главы МИД России Сергея Лаврова в Москве будут обсуждаться вопросы европейской безопасности. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер, передает РИА Новости.

Дипломат назвал темы будущих консультаций, отметив, что в ходе визита министра в Россию также будут оговорены ряд двухсторонних и международных вопросов. «В более широком смысле речь пойдет и о переговорах, стартовавших на прошлой неделе по вопросу, как может быть организована безопасность в Европе, чтобы государства не ощущали угрозы. Но хочу сказать ясно, что переговоры министров не будут продолжением переговоров, начатых в других форматах», — рассказал он.

Ранее РИА Новости сообщило, что Бербок подтвердила свой визит в Москву на следующей неделе. Глава МИД подчеркнула необходимость вести переговоры с Россией в различных форматах, но отметила, что для них нужны «выдержка и терпение».