Назван способ остановить продвижение НАТО на Восток без клятв на крови

Россия может выбрать альтернативный способ остановить дальнейшее расширение НАТО на Восток, а не добиваться от альянса клятв на крови. О таком варианте в интервью «Ленте.ру» рассказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай».

«Дело в том, что Россия опасается продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток, к нашим границам. Но ведь эту инфраструктуру можно ограничить не за счет того, что НАТО подпишется кровью, что она не будет расширяться. А за счет того, что будут какие-то соглашения по контролю над вооружениями, которые исключают продвижение военной инфраструктуры на Восток», — предложил специалист.

Он также не исключил заключения «более радикального договора», который бы исключал возможность военного освоения Украины силами НАТО. «Это тоже вопрос для обсуждения. Но понятно, что российские предложения тут столкнутся с большой оппозицией», — добавил он.

На этой неделе Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности, пытаясь добиться от США и НАТО согласия подписать документы, обязывающие альянс остановить свое расширение за счет бывших советских республик. Эти предложения Запад оценил как неприемлемые.

