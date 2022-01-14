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Назван способ остановить продвижение НАТО на Восток без клятв на крови

Директор РСМД Кортунов: Россия может остановить НАТО за счет контроля над вооружениями

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Россия может выбрать альтернативный способ остановить дальнейшее расширение НАТО на Восток, а не добиваться от альянса клятв на крови. О таком варианте в интервью «Ленте.ру» рассказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай».

«Дело в том, что Россия опасается продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток, к нашим границам. Но ведь эту инфраструктуру можно ограничить не за счет того, что НАТО подпишется кровью, что она не будет расширяться. А за счет того, что будут какие-то соглашения по контролю над вооружениями, которые исключают продвижение военной инфраструктуры на Восток», — предложил специалист.

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Он также не исключил заключения «более радикального договора», который бы исключал возможность военного освоения Украины силами НАТО. «Это тоже вопрос для обсуждения. Но понятно, что российские предложения тут столкнутся с большой оппозицией», — добавил он.

На этой неделе Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности, пытаясь добиться от США и НАТО согласия подписать документы, обязывающие альянс остановить свое расширение за счет бывших советских республик. Эти предложения Запад оценил как неприемлемые.

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Сергей Витько
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