ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США

ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного программного обеспечения (ПО), шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.

Как сообщили в ФСБ, по 25 адресам мест пребывания 14 участников группировки было изъято свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.