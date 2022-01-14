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ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США

ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного программного обеспечения (ПО), шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.

Как сообщили в ФСБ, по 25 адресам мест пребывания 14 участников группировки было изъято свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.

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Варвара Кошечкина
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