В России провели показ одежды из скопившегося на улицах за праздники мусора

Российский дизайнер Ксения Иванова представила зрителям первый в стране показ одежды из мусора. О событии, состоявшемся в Санкт-Петербурге в четверг, 13 января, сообщает портал 78.ru.

По информации издания, мероприятие провели в музее современного искусства Артмуза. Отмечается, что все костюмы, в которых модели прошлись по подиуму, изготовлены из отходов, скопившихся в городе за праздничные выходные. Во время выхода каждой манекенщицы ведущий озвучивал название улицы, на которой был собран мусор для создания ее наряда.

«Если мусор нельзя вывести из Петербурга, то, может, прямо в Петербурге создать из него произведение искусства?» — описывают прошедшее дефиле «Мусор Fashion Week 2022» сотрудники культурного учреждения.

Создательница необычных вещей подчеркнула, что своим показом пыталась обратить внимание общества на проблему переизбытка мусора, из-за которой в городе появляется огромное количество переполненных контейнеров. «Меня вдохновлял материал. Ты берешь это в руки и творишь», — заключила Иванова в беседе с журналистами.

В январе студентка превратила пакеты из магазинов в модные наряды и прославилась. 22-летней Ариэль Сидни (Arielle Sidney) стало скучно во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, и она решила обучиться шитью. В настоящий момент в арсенале героини имеется множество одежды из пакетов таких магазинов, как Walmart, Target, Vans и Trader Joe’s bags.