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Актриса Джулия Фокс высказалась о романе с Канье Уэстом

Модель Джулия Фокс заявила, что у нее нет никаких ожиданий от романа с Канье Уэстом

Фото: @juliafox

Итальяно-американская актриса и модель Джулия Фокс высказалась о романе с хип-хоп-артистом Канье Уэстом. Подкаст Forbidden Fruits с ее участие был опубликован в Spotify.

Фокс заявила, что живет настоящим, поэтому у нее нет ожиданий от отношения с музыкантом. «Нет никаких ярлыков. Ничего такого. Мы просто люди, которые помогают друг другу чувствовать себя немного лучше. Это такая связь Близнецов и Водолея. Это очень вдохновляет», — сказала она.

По словам артистки, ей нравится, что любая идея Уэста может стать реальностью, поскольку он привык воплощать свои мечты в жизнь. «Откровенно говоря, это просто честь быть свидетельницей того, как творится история. Даже быть в студии с ним и Future, слушать новые песни (которые, кстати, чертовски круты) — это действительно здорово», — добавила Фокс.

2 января сообщалось, что 44-летнего рэпера и 33-летнюю актрису заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

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Евгений Шульгин
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