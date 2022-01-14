Актриса Джулия Фокс высказалась о романе с Канье Уэстом

Итальяно-американская актриса и модель Джулия Фокс высказалась о романе с хип-хоп-артистом Канье Уэстом. Подкаст Forbidden Fruits с ее участие был опубликован в Spotify.

Фокс заявила, что живет настоящим, поэтому у нее нет ожиданий от отношения с музыкантом. «Нет никаких ярлыков. Ничего такого. Мы просто люди, которые помогают друг другу чувствовать себя немного лучше. Это такая связь Близнецов и Водолея. Это очень вдохновляет», — сказала она.

По словам артистки, ей нравится, что любая идея Уэста может стать реальностью, поскольку он привык воплощать свои мечты в жизнь. «Откровенно говоря, это просто честь быть свидетельницей того, как творится история. Даже быть в студии с ним и Future, слушать новые песни (которые, кстати, чертовски круты) — это действительно здорово», — добавила Фокс.

2 января сообщалось, что 44-летнего рэпера и 33-летнюю актрису заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.