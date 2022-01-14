В США оценили успех прошедших переговоров с Россией

Бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж оценил переговоры, которые прошли между Россией и США с НАТО 10 и 12 января. В интервью «Ленте.ру» аналитик заявил, что говорить об успехе встреч сложно, но и очевидного провала не было.

Он отметил, что стороны выступили с уважительными и профессиональными заявлениями по итогам первого раунда переговоров в Женеве. Высказывания участников второго раунда переговоров, прошедшего в Брюсселе, хоть и были менее позитивными, но не были враждебными. При этом встречи продолжались достаточно длительное время, что позволяет судить о том, что сторонам было о чем поговорить.

«Достичь чего-то определенного не удалось, но могло быть и хуже», — сказал Киммейдж. При этом приятных сюрпризов тоже не было, поэтому специалист затруднился сказать, продолжатся ли переговоры. По его словам, ни в позиции России, ни в позициях США и НАТО значимых сдвигов, по всей видимости, не произошло.

На этой неделе Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности, пытаясь добиться от США и НАТО согласия подписать документы, обязывающие альянс остановить свое расширение за счет бывших советских республик. Эти предложения Запад оценил как неприемлемые.