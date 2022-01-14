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Названы главные ошибки мусорной реформы в России

Вице-премьер России Абрамченко назвала неподготовленность главной ошибкой мусорной реформы

Фото: Globallookpress.com

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Гайдаровского форума назвала главные ошибки мусорной реформы в России, среди которых — неподготовленность, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главная ошибка — мы поставили слишком амбициозные задачи. Мы оказались не готовы: контейнеров не было, мест накопления отходов не было. Получилось так, что телега бежала впереди лошади», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство в настоящее время исправляет сложившуюся ситуацию. В частности, меняется законодательство и строится необходимая для проведения реформы инфраструктура.

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Мусорная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает изменение подхода к обращению с бытовыми отходами, в частности, появление лицензированных региональных операторов, ответственных за вывоз и захоронение или вторичную переработку мусора.

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Платон Щукин
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