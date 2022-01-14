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Лавров призвал США и НАТО дать письменные гарантии безопасности

Глава МИД Лавров: ждем письменного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Трансляцию пресс-конференции ведет RT.

По словам Лаврова, партнеры Москвы уже поняли, что им следует дать ответы быстро, конкретно и на бумаге, а также «уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно».

«Если наши предложения будут отвергнуты, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту [России Владимиру Путину]», — отметил министр, подчеркнув, что этот вариант развития событий пессимистичен, поскольку стороны все же могут прийти к компромиссному решению.

В этой связи он напомнил о том, как в 2021 году Москве и Вашингтону удалось продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на 5 лет без каких-либо условий.

Консультации по вопросам договора о безопасности прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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