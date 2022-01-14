В России захотели получить от мира деньги за уникальный ресурс

Президент Научно-исследовательского центра «Курчатовского института» Михаил Ковальчук в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия может получать деньги от других стран за поглощающую способность своих лесов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мы самая углеродно-нейтральная страна. Нам они [другие страны] платить должны за то, что мы выбрасываем мало [углекислого газа], а леса наши, поскольку самые большие, поглощают много. А они нам объясняют непонятно что», — отметил Ковальчук.

Также он призвал развивать новые направления сельского хозяйства, которые смогут участвовать в поглощении углекислого газа. «Оно [новое сельское хозяйство] будет поедать этот углекислый газ и всю химическую промышленность, перерабатывая в биодизель, а дальше — в янтарную или молочную кислоту, которая является основой всей химической промышленности», — сказал глава «Курчатовского института».

Дискуссии о поглощающей способности российских лесов проходят на фоне подготовки Евросоюза к внедрению трансграничного углеродного налога, который будет взиматься с импортируемых в страны ЕС товаров при условии, что производители не смогут доказать экологичность их выпуска или уплату аналогичных сборов в стране производства.

В собственных планах по декарбонизации экономики Россия сама делает серьезную ставку на рост поглощающей способности лесов. К середине столетия она, как планируют в правительстве, должна возрасти примерно в два раза по сравнению с показателями 2019 года. Специалисты скептически оценивают подобный подход к декарбонизации и указывают, что леса сами по себе являются рискованным активом из-за пожаров и вредителей. При этом горение лесов также приводит к выбросам в атмосферу, которые могут быть больше, чем поглощение.

