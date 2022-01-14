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Американец задержан в Москве по подозрению в насилии над своими детьми

В Москве задержан гражданин США по подозрению в сексуальном насилии над детьми

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержан гражданин США по подозрению в сексуальном насилии над собственными детьми, рожденными в браке с россиянкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, о насилии сообщила бывшая жена 64-летнего подозреваемого. Сотрудница нефтяной компании рассказала, что сыновья 2010 и 2014 годов рождения подверглись развратным действиям своего отца с 2014 по 2018 годы, когда гостили у него в городах Хьюстон и Те-Вудленс штата Техас.

В России американец, согласно источнику РИА Новости, лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна. В Москву он приехал к детям недавно по туристической визе и жил в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вопрос о заключении американца под стражу планируется решить в субботу, 15 января.

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Антон Похиляк
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