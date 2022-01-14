В Алма-Ате займутся перешедшими на сторону протестующих полицейскими

Полиция Алма-Аты займется расследованием перехода правоохранителей на сторону протестующих, если подобные факты подтвердятся. Об этом заявила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, передает РИА Новости.

Азирбек заявила, что о таких случаях пока ничего неизвестно, но пообещала, что ведомство обязательно задастся вопросом, переходили ли полицейские на сторону протестующих.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты против резкого повышения цены на сжиженный газ — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. В Алма-Ате спустя двое суток произошли столкновения протестующих с силовиками.

Как сообщало издание РБК, в ходе протестов в Казахстане на сторону участников беспорядков переходили некоторые полицейские и бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР).