Девушка попросила парня посмотреть за домом и удивилась по возвращении

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как попросила парня посмотреть за домом и очень удивилась, обнаружив по возвращении незапланированную перестановку. Она рассказала, что ее бойфренд вместе со своей матерью решил передвинуть мебель, пока девушка была в другом городе.

«Я решила навестить свою мать, которая живет в соседнем городе, на Рождество и попросила парня присмотреть за моей кошкой и домом», — поделилась героиня истории. Она уточнила, что запретила бойфренду приводить кого-либо к себе. «Пока меня не было, мой парень все же привел в мой дом свою мать», — пожаловалась она.

Автор поста рассказала, что мать ее возлюбленного решила навести порядок в ее квартире. «Я попросила парня не трогать ничего и ни в коем случае не делать перестановки. Я четко изложил свою позицию по этому поводу», — пояснила она. Однако, вернувшись в квартиру, героиня истории обнаружила, что в ней изменилось абсолютно все. «После увиденного я заплакала, потому что мой парень не уважает мои желания и просьбы», — высказалась девушка.

Позже парень признался, что в уборке и перестановке в квартире ему помогла его мать. «У меня началась истерика, когда я узнала, что его мать была в моей квартире и касалась моих вещей», — пожаловалась героиня истории. В ответ парень назвал девушку неблагодарной.

«Это нарушение твоего доверия и личного пространства», — отметил один из пользователей в комментариях. Многие обвинили парня в том, что он проигнорировал просьбу девушки не впускать никого в дом. По их мнению, ему стоило попросить прощения у героини истории, вместо того, чтобы требовать благодарности.