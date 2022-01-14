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Кабмин внесет поправки ко второму чтению законопроекта о ковид-сертификатах

Голикова: кабмин в пятницу внесет поправки ко II чтению законопроекта о ковид-сертификатах

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Кабинет министров в пятницу, 14 января, внесет поправки ко второму чтению законопроекта о ковид-сертификатах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

По ее словам, власти подготовили поправки, учитывая обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы.

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Отмечается, что ко второму чтению кабмин внесет в законопроект поправки, согласно которым с 1 февраля россияне смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. Кроме того, Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, которые получили медотвод от прививки. Также военные или приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Государственную Думу 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Юлия Ямпольская
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