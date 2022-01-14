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Названы виновные в обледенении едва не разбившегося самолета S7

Росавиация: летевший из Магадана в Новосибирск самолет вынужденно сел из-за ошибки экипажа

Фото: Kyler Boone / Unsplash

В Росавиации назвали экипаж и сотрудников аэропорта виновными в вынужденной посадке самолета авиакомпании S7, который летел из Магадана в Новосибирск 2 декабря 2021 года и едва не разбился. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что ошибочные действия экипажа и персонала аэропорта при очистке воздушного судна от снега привели к неправильной регистрации скорости — из-за этого отключился автопилот. В результате пилотам пришлось сажать лайнер в ручном управлении.

«При этом через одну секунду после отключения автопилота произошло кратковременное срабатывание сигнализации о сваливании самолета», — отметили в Росавиации.

Ранее в декабре сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске из-за отказа электроники. Лайнер совершил благополучную посадку.

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Мария Гейн
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