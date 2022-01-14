Названы виновные в обледенении едва не разбившегося самолета S7

В Росавиации назвали экипаж и сотрудников аэропорта виновными в вынужденной посадке самолета авиакомпании S7, который летел из Магадана в Новосибирск 2 декабря 2021 года и едва не разбился. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что ошибочные действия экипажа и персонала аэропорта при очистке воздушного судна от снега привели к неправильной регистрации скорости — из-за этого отключился автопилот. В результате пилотам пришлось сажать лайнер в ручном управлении.

«При этом через одну секунду после отключения автопилота произошло кратковременное срабатывание сигнализации о сваливании самолета», — отметили в Росавиации.

Ранее в декабре сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске из-за отказа электроники. Лайнер совершил благополучную посадку.