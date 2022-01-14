Для торгующих на бирже россиян придумали новые правила

Центробанк и представители саморегулируемых организаций (СРО), в том числе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), придумали новые правила для торгующих на бирже россиян, пишет РБК.

Нововведения касаются квалифицированных инвесторов, желающих приобрести сложные финансовые инструменты. Сейчас, чтобы выйти за рамки базовых возможностей и получить доступ к дополнительным активам, в том числе к производным финансовым инструментам (деривативам), им необходимо проходить специальные тесты на знание основ биржевого дела.

Авторы инициативы предлагают дополнить такие тесты индивидуальными вопросами для каждого инвестора. «Задачи будут индивидуальными для каждого тестируемого благодаря изменению числовых значений в условиях. Это снизит риск использования заранее известных ответов», — рассказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом идея пока находится на стадии обсуждения. ЦБ и представители профессионального сообщества еще не пришли к окончательному решению.

ЦБ ввел обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов в октябре прошлого года. Без его прохождения они смогут заключать только одобренные и признанные регулятором низкорисковыми сделки, например, с акциями и облигациями, торгующимися на российских биржах. Для получения статуса квалифицированного инвестора в свою очередь необходимо соблюдать одно из нескольких условий: иметь экономическое образование, релевантный опыт работы, эквивалент 6 миллионов рублей на счете или совершить за последние несколько месяцев сделки на аналогичную сумму.

