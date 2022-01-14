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Байдена призвали ужесточить санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Круз заявил, что Байден должен ужесточить санкции против «Северного потока-2»
Тед Круз

Тед Круз . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Cенатор-республиканец Тед Круз в Twitter призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса, где большинство поддержало законопроект об ужесточении санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

«Президенту Байдену следует прислушаться к сенату, народу и правительству Украины и пересмотреть свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от предписанных конгрессом санкций», — написал сенатор.

Ранее сенат американского Конгресса отклонил законопроект Теда Круза о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа. Документ не смог набрать необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения. 43 сенатора проголосовали против.

Марина Совина
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