На Украине заявили о сговоре Байдена с Россией по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по газопроводу «Северный поток-2», написал заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин в своей авторской колонке.

Украинский журналист заявил о возможном сговоре Байдена с Россией и считает, что участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было необходимо для «отвода глаз» от содействия главы Белого дома открытию трубопровода.

«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать [повода] обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку-2"», — написал Минин.

Журналист назвал это единственной целесообразной целью переговоров Соединенных Штатов и России. «Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», — сказал он.

Ранее сенат американского Конгресса отклонил законопроект республиканца Теда Круза о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа. Документ не смог набрать необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения.