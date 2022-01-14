Женщина оставила свекровь с ребенком на пару минут и после выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оставила свекровь с ребенком на пару минут, после чего выгнала ее из дома. Ее возмутило то, что родственница дала новорожденному бутылочку со смесью, хотя мать ребенка кормила его грудью.

Автор поста рассказала, что забеременела до того, как они с мужем обручились. «Моя свекровь была в ярости из-за того, что это произошло до свадьбы, и сказала, что ребенок будет гореть в аду», — пожаловалась она. По словам героини истории, в следующий раз свекровь обиделась на них за то, что ей не дали устроить вечеринку, на которой объявляли пол ребенка.

Узнав, что у нее будет внук, женщина спросила, будут ли ему делать обрезание в церкви. Невестка ответила, что они с мужем не планируют прибегать к такой процедуре без медицинской необходимости. После этого свекровь заявила, что больше не хочет иметь никакого отношения к ребенку. Когда ребенок родился, она снова устроила истерику, потому что узнала об этом не лично, а из группового семейного чата.

Тем не менее женщина все-таки решила увидеться с внуком. По словам рассказчицы, ее свекровь раздражается, когда ребенок просить поесть, потому что она не может его покормить, так как он на грудном вскармливании. «Когда она снова пришла в гости, я оставила ребенка с бабушкой на пару минут. Когда я вернулась в комнату, она кормила его смесью из бутылки, которую приготовила без моего ведома», — пожаловалась девушка. В итоге героиня истории выгнала свекровь из дома. «Мой супруг поддержал меня и разорвал все связи со своей матерью», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение свекрови. По их мнению, женщина страдает от нарциссизма. Многие также отметили, что очень опасно давать смесь ребенку, который привык к грудному вскармливаю, поскольку у него может быть аллергия на отдельные ингредиенты.