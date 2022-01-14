В Москве тело умершего в Новый год сторожа пролежало на складе десять дней
В Москве тело вахтовика, который умер в Новый год, пролежало на складе десять дней
В Москве 64-летний сторож, который охранял помещения оптовой фирмы, умер в Новый год, его тело пролежало на складе десять дней. Об этом рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах.
По его словам, россиянин заступил на смену 30 декабря. Тело вахтовика обнаружил управляющий, когда вышел на работу 10 января и начал осматривать помещения компании.
Во время новогодних праздников погибшему не звонили родственники и сотрудники компании. Правоохранители не обнаружили на теле сторожа следов насильственной смерти. Предположительно, смерть произошла из-за проблем со здоровьем.
Ранее в Москве тело 62-летней пенсионерки месяц пролежало в квартире. Как сообщили следователи, признаков насильственной смерти обнаружено не было.