В Москве тело умершего в Новый год сторожа пролежало на складе десять дней

В Москве 64-летний сторож, который охранял помещения оптовой фирмы, умер в Новый год, его тело пролежало на складе десять дней. Об этом рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах.

По его словам, россиянин заступил на смену 30 декабря. Тело вахтовика обнаружил управляющий, когда вышел на работу 10 января и начал осматривать помещения компании.

Во время новогодних праздников погибшему не звонили родственники и сотрудники компании. Правоохранители не обнаружили на теле сторожа следов насильственной смерти. Предположительно, смерть произошла из-за проблем со здоровьем.

Ранее в Москве тело 62-летней пенсионерки месяц пролежало в квартире. Как сообщили следователи, признаков насильственной смерти обнаружено не было.