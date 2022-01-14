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Звезда фильма «Идеальный голос» раскрыла секрет похудения

Голливудская актриса Ребел Уилсон поделилась легким способом похудеть
Ребел Уилсон

Ребел Уилсон. Фото: @rebelwilson

Актриса Ребел Уилсон, известная по ролям в фильмах «Идеальный голос» и «Холостячки», объяснила, как ей удалось сбросить лишний вес. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2020 году актриса приняла решение внести кардинальные изменения в свой образ жизни и к 2021 году сбросила 35 килограммов. Совет по эффективному похудению она получила от своего врача, который вместо изнурительных тренировок и диет предложил ей ежедневные прогулки.

«Нет необходимости в высокой интенсивности, не обязательно подниматься в гору, просто умеренная ходьба по часу в день. Для вашего телосложения — это лучший способ избавиться от нежелательного веса», — передала Уилсон слова доктора.

Ребел Уилсон еще не появлялась на большом экране после похудения. Свои последние роли она сыграла в оскароносном «Кролике ДжоДжо», кино-мюзикле «Кошки», а также фильме «Лес Нортон» — все эти фильмы вышли в прокат в 2019 году.

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Евгений Шульгин
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