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Умер итальянский модельер Нино Черрути

Модельер и основатель Cerruti Нино Черрути умер на 92-м году жизни
Нино Черрути

Нино Черрути. Фото: Tobias Schwarz / REUTERS

Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути, основатель бренда Cerruti умер на 92-м году жизни, пишет газета la Repubblica.

По информации издания, он скончался в больнице города Верчелли, куда ранее был доставлен для операции на бедре.

Благодаря Черрути свою карьеру начали Джорджо Армани и другие известные деятели моды. Он сам являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Модельер родился в 1930 году, а в 1967 году в Париже открылся его первый бутик Cerruti 1881. Известным Черрути стал в 1957 году после того, как представил в Милане свою первую линию одежды Hitman.

В ноябре 2021 года в возрасте 41 года от рака умер дизайнер Вирджил Абло, который являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White. Информация о смерти Абло появилась в его Instagram, а также в аккаунте бренда Louis Vuitton.

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Марина Совина
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