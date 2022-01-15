Глава украинских раскольников заразился коронавирусом

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заболел COVID-19. Об этом сообщается на сайте раскольнической церкви.

Уточняется, что предстоятель получил подтверждение положительного теста на коронавирус. Он уйдет на самоизоляцию и будет находиться на амбулаторном лечении.

Известно, что в прошлом году Епифаний прошел полный курс вакцинации.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. Православные раскольнические движения образовали ПЦУ, получившую впоследствии томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), не признали ее.