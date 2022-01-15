Муж составил для жены список дел по дому и разгневал пользователей сети

Муж решил разделить домашние обязанности с женой и вызвал гнев пользователей сети. Жалоба расстроенной супруги появилась на портале Mumsnet.

Как рассказала пользовательница, все началось в декабре 2021 года, когда муж попросил ее разобраться с каким-то делом. Однако тогда она была занята приготовлениями к Рождеству и дню рождению дочери. По словам женщины, задача не имела определенного срока, поэтому она предложила мужу заняться этим в 2022 году, но тот разозлился в ответ. «Последние несколько недель он провел, думая, что делает 50 процентов всего, но он не понимает, что на самом деле это не так», — пожаловалась пользовательница.

В результате после очередной ссоры мужчина составил расписание работ по дому, разделив все обязанности пополам. При этом в список дел попали готовка, уборка кухни и ванной, вынос мусора и сопровождение детей в детский сад.

По мнению женщины, график получился несправедливым. «Я действительно думаю, что он пытается помочь. Но неужели он на самом деле думает, что это все, что нужно, чтобы содержать дом и воспитывать двух маленьких детей?», — обратилась она к пользователям сайта. Она также добавила, что муж не замечает ее умственной работы.

Многие комментаторы поддержали ее. «Он ведет себя, как козел!», «Перепиши список со всеми делами, которые действительно нужно сделать», «Подыграй ему и неукоснительно придерживайся списка дел, чтобы он понял, чего не хватает», «Просто не покупайте еду, одежду, подарки, не оплачиваете счета, не организовывайте никаких мероприятий» — писали пользователи.