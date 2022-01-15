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В Ингушетии ответили на требование Кадырова и предъявили ему три претензии

В Ингушетии предъявили три претензии главе Чечни Кадырову в ответ на его требование

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок. Видеообращение опубликовано на YouTube, перевод приводит «Фортанга».

По информации издания, первая претензия касается территориального вопроса, вторая — высказываний чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третья — действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживающих в Грозном во время военной кампании.

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Султыгов предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами. «Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», — сказал он и напомнил об обещании отпустить территории, на которых проживал тейп Хашиевых и где расположены ингушские кладбища. «Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», — добавил он.

Общественник также заявил, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учете, сталкиваются с искусственно созданными препятствиями. «Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это», — сказал он.

Султыгов также попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники отказались от критических высказываний в адрес Ингушетии. «Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — заключил он.

Ранее глава Чечни обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток. «Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал он. По словам руководителя региона, отсчет начался 12 января в 17:30.

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Варвара Кошечкина
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