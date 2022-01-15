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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Путин поручил кабмину доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, глава государства поручил обратить внимание на необходимость обеспечения обязательного контроля соблюдения прав россиян, а также учета возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона.

В соответствии с поручением президента, в законопроекте должна быть предусмотрена доступность получения документов, которые подтверждают наличие прививки от COVID-19, медотвода или того, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, документом поручено обратить особое внимание на проведение оценки влияния реализации федерального закона на деятельность организаций в разных сферах экономики.

Ранее член Совета Федерации Константин Долгов оценил законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах, назвав его рамочной концепцией. По его словам, в случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях сохранится его основная конструкция — право и возможность регионам вводить процедуры, связанные с посещением общественных мест при наличии сертификатов.

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Юлия Ямпольская
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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии
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