Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета

Мужчина, летевший восемь часов на самолете British Airways, был единственным пассажиром

Фото: Shutterstock

Мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета. Об этом сообщает Daily Star.

«Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса»,  — рассказал мужчина в Tik-Tok.

Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways не смогли вовремя улететь домой и были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики из-за упавшей на самолет глыбы льда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл детали разговора с сыном лидера ингушских протестов
Коляду предложили исключить из состава сборной России на Олимпиаду
Московскую квартиру-студию сравнили с кладовкой из-за размера
Путин проведет переговоры с президентом Ирана
Психолог назвала главный признак эмоционального выгорания
Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета
Жители российского города сами купили 250 килограммов песка и посыпали тротуары
Володин назвал последствия для государств после обращения за помощью к США
Избивший тревел-блогера мужчина обратился в полицию со встречным заявлением
Российский иммунолог оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter