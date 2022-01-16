Apple отказалась от монополии на оплату в приложениях

Apple разрешит приложениям знакомств в Нидерландах использовать альтернативные способы оплаты. Это первый случай, когда компания одобрит сторонние услуги в AppStore и откажется от монополии. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Объявленная мера позволит разработчикам обойти систему покупок в приложении — это поможет избежать традиционной комиссии размером 15-30 процентов. Пользователи будут перенаправлены для внешней оплаты на сторонний интернет-ресурс.

Разработчики приложений должны будут представить корпорации информацию о платежном шлюзе для контроля транзакций. Таким условием Apple требует защиты безопасности своих пользователей. При этом компания не будет помогать им с возвратом денежных средств и с другими финансовыми вопросами.

Ранее управление по вопросам конкуренции в Нидерландах (АСМ) постановило, что компания Apple нарушила законы о конкуренции. В ведомстве заявили, что компания обязана внести изменения в свою политику оплаты в AppStore, иначе она будет оштрафована на сумму до 50 миллионов евро.

Еще в ноябре генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг говорил, что комиссии в размере 30 процентов, взимаемые корпорацией Apple, осложняют рост доходности для создателей контента.