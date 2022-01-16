В России начались исследования препарата против коронавируса на основе антител

Клинические исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител начались в центре имени Гамалеи. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Как объяснил Гинцбург, первая и вторая фазы испытаний займут от трех с половиной до четырех месяцев. «Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны», — добавил он. Специалист подчеркнул, что об эффективности препарата уже известно по западным аналогам.

В декабре прошлого года центр Гамалеи получил патент на средство от коронавируса, которое может вызывать иммунный ответ у детей старше одного месяца. По информации службы, данное средство будет воздействовать на гуморальный и клеточный иммунитет.