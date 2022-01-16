В Дагестане призвали наказать пообещавшего бить русских мужчину

В Общественной палате Дагестана призвали наказать пообещавшего бить русских уроженца республики. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что ему стыдно за земляка, вступившего в перепалку с водителем автобуса в Москве.

«Подлец, что сделать. Должны отвечать его родственники, родители, которые воспитали и отправили в Москву. Его, конечно, нужно наказывать»,— сказал Азизханов. Он также отметил, что в некоторых ситуациях СМИ и общественности стоит указывать национальность хулигана или преступника, а также называть его род.

«Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека. Надо узнать, откуда он, какая школа его воспитала, кто его родители. Он же здесь так не ведет себя, здесь его быстро погасят. Он там себя героем чувствует, он думает, что его будут защищать местные дагестанцы. Ничего подобного!», — подчеркнул общественник.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его в неположенном месте. После он начал оскорблять других пассажиров. Видео инцидента начало распространяться по соцсетям. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он. Правоохранители еще не комментировали ситуацию.

