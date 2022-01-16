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Песков оценил уровень напряженности на границе с Украиной

Представитель Кремля Песков назвал слишком высокой напряженность на границе с Украиной

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Уровень напряженности на границе с Украиной слишком высок. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — сказал он. Чиновник отметил, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента», и поэтому Москва настаивает на получении прямого ответа на свои опасения.

Также Песков прокомментировал сообщения о якобы планах России по эскалации ситуации вокруг Украины. Он указал, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. «Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в соседнюю страну. «Москва должна сдерживать свою агрессию, снизить напряженность и вступить в содержательные переговоры», — написала Трасс.

Марина Совина
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