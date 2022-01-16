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Внешнюю политику Германии сочли зависимой от истерик Украины

Сенатор Пушков: правящие круги Германии расколоты по вопросу отношения к России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правящие круги Германии расколоты по вопросу отношения к России, считает член Совета Федерации Алескей Пушков. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

Сенатор считает, что формирование внешнеполитического курса Берлина зависит от «истерик стран Прибалтики, Польши и Украины», а не от интересов самой Германии.

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«Украина постоянно подносит политические боеприпасы тому крылу германской политики, которое выступает за заморозку "Северного потока-2", а также стремится создать у Берлина некий комплекс особой ответственности за Украину», — написал Пушков. Политик считает, что не стоит недооценивать восточноевропейский фактор в выработке и проведении политики ФРГ и напомнил на постоянных апелляциях Киева к США и попытках давления на Германию в вопросе «Северного потока-2».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия выполняет любые хотелки Украины, не обращая внимания на позицию и важность России в европейской политике. Министр считает, что Германия не считается с важностью России в европейской и мировой политике. «А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина?» — поинтересовался дипломат.

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Алевтина Запольская
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