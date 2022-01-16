Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Блогерша раскрыла правило для успешного первого свидания

Девушка рассказала, что покупает себе напиток «от поклонника» и заставляет парня ревновать

Кадр: @sofiafranklyn0

Блогерша по имени София Франклин поделилась способом вызвать ревность на свидании и восхитила пользователей сети. В ролике, опубликованном в TikTok, она раскрыла одно правило, которого всегда придерживается на первой встрече с парнями.

«Мужчины любят здоровую конкуренцию», — подписала блогерша ролик. В видео Франклин рассказала, что на первом свидании всегда заказывает себе напиток от имени «тайного поклонника». Она объяснила, что каждый раз говорит молодым людям, что уходит в туалет, но вместо этого идет в бар и покупает себе выпивку, которую позже приносят к их столу.

По мнению Франклин, уловка с фальшивым поклонником заставляет парня чувствовать ревность и дает ему понять, что у девушки есть другие варианты. Позже в комментариях блогерша добавила, что иногда вместо напитка заказывает себе букет цветов, что также оказывается успешной уловкой.

Материалы по теме:
«Я не знал, что делаю» Как школьный учитель начал продавать энергетики, стал миллиардером и превратился в мем
«Я не знал, что делаю»Как школьный учитель начал продавать энергетики, стал миллиардером и превратился в мем
26 декабря
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы. Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы.Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
8 января

В комментариях под видео пользователи оценили хитрость блогерши. «София, ты мой идол», «Это просто гениально», «Это самая умная вещь, которую ты говорила», — прокомментировали ролик юзеры. Многие также отметили, что собираются повторить ее трюк со своими партнерами.

Ранее еще одна пользовательница TikTok рассказала о неудачном опыте на первом свидании. Девушка сходила на встречу с парнем, после чего получила сообщение с критикой ее внешности: молодой человек указал девушке на то, что у нее лишний вес. Она призналась, что слова молодого человека сильно ее обидели. В комментариях под постом пользователи убедили девушку прекратить общение с молодым человеком, который заставляет ее чувствовать себя неуверенно.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл детали разговора с сыном лидера ингушских протестов
В Австрии анонсировали обязательную вакцинацию граждан старше 18 лет
Размер квартиры-студии в Москве возмутил россиян
Внешнюю политику Германии сочли зависимой от истерик Украины
Джокович покинул Австралию
Блогерша раскрыла правило для успешного первого свидания
Кулеба заявил о реализации Украиной и Западом мер по сдерживанию России
Глава Дагестана прокомментировал поведение пообещавшего бить русских мужчины
Россия вытеснила США с мирового рынка оружия
Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника на могиле режиссера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter