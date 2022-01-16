Блогерша раскрыла правило для успешного первого свидания

Блогерша по имени София Франклин поделилась способом вызвать ревность на свидании и восхитила пользователей сети. В ролике, опубликованном в TikTok, она раскрыла одно правило, которого всегда придерживается на первой встрече с парнями.

«Мужчины любят здоровую конкуренцию», — подписала блогерша ролик. В видео Франклин рассказала, что на первом свидании всегда заказывает себе напиток от имени «тайного поклонника». Она объяснила, что каждый раз говорит молодым людям, что уходит в туалет, но вместо этого идет в бар и покупает себе выпивку, которую позже приносят к их столу.

По мнению Франклин, уловка с фальшивым поклонником заставляет парня чувствовать ревность и дает ему понять, что у девушки есть другие варианты. Позже в комментариях блогерша добавила, что иногда вместо напитка заказывает себе букет цветов, что также оказывается успешной уловкой.

В комментариях под видео пользователи оценили хитрость блогерши. «София, ты мой идол», «Это просто гениально», «Это самая умная вещь, которую ты говорила», — прокомментировали ролик юзеры. Многие также отметили, что собираются повторить ее трюк со своими партнерами.

Ранее еще одна пользовательница TikTok рассказала о неудачном опыте на первом свидании. Девушка сходила на встречу с парнем, после чего получила сообщение с критикой ее внешности: молодой человек указал девушке на то, что у нее лишний вес. Она призналась, что слова молодого человека сильно ее обидели. В комментариях под постом пользователи убедили девушку прекратить общение с молодым человеком, который заставляет ее чувствовать себя неуверенно.