Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Талибы и Туркменистан возобновят работы по газопроводу ТАПИ

Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте

Фото: Bela Szandelszky / AP

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) договорилось с властями Туркменистана о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года», — рассказали талибы. К соответствующим договоренностям пришли в ходе встречи делегации представителей движения с туркменским министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Боевики также заявили, что власти Туркменистана разрешили десяткам афганских студентов, застрявших в Кабуле из-за пандемии коронавируса, постепенно возвращаться в университеты страны. Помимо этого, Туркменистан предоставит учащимся образовательные стипендии в нефтегазовой, железнодорожной и других технических областях.

В августе официальный представитель «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что боевики заинтересованы в достройке газопровода ТАПИ, запуск которого планировался в 2019 году. По его словам, талибы собираются реализовывать в Афганистане и другие крупные проекты.

Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015-м. Объект протяженностью 1735 километров пройдет из самого крупного месторождения Туркменистана «Галкыныш» в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Окончание строительства планировалось в 2019 году, но к этому времени не началась укладка труб на афганском участке. Ожидается, что проект достроят не раньше 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Олимпийский чемпион рассказал о проблемах с речью после избиения в Москве
Все российские миротворцы вернулись из Казахстана
Талибы применили слезоточивый газ на протестах женщин в Кабуле
Генсек ОДКБ оценил возможность повторного обострения ситуации в Казахстане
В России впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки
«Госуслуги» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с аккаунтами
Талибы и Туркменистан возобновят работы по газопроводу ТАПИ
Джокович прокомментировал депортацию
В России выявили 29 230 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter