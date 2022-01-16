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В Великобритании предупредили Россию о последствиях в случае атаки на Украину

Министр обороны Великобритании Уоллес: вторжение на Украину станет стратегической ошибкой

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия столкнется с последствиями в случае вторжения на Украину. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, атака на Украину стала бы стратегической ошибкой, нарушающей «самые основные свободы и суверенитет». Уоллес предупредил, что Великобритания «даст отпор хулиганам» независимо от того, насколько далеко зайдет конфликт.

«Великобритания и наши партнеры из Северной Европы едины в нашем подходе к обеспечению европейской безопасности», — сказал он после встречи с министрами обороны Швеции, Финляндии и Норвегии. Уоллес подчеркнул, что Лондон всегда будет поддерживать европейских соседей, поскольку они являются жизненно важными партнерами, с которыми Британия работает над защитой общих ценностей и противостоит общим угрозам.

Это уже второй за два дня комментарий британских политиков относительно ситуации на российско-украинской границе. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на оправдание вторжения в соседнюю страну.

Ксения Назарова
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