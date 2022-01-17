Женщина выкупила потерянные посылки и нашла среди них товары на миллионы рублей

Блогерша выкупила потерянные в аэропорту посылки из интернет-магазинов и нашла в них товары на миллионы рублей. На соответствующее видео на YouTube обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах последнего ролика автор канала HopeScope объяснила, что происходит с товарами люксового сегмента, которые по каким-то причинам не проходят таможенный контроль и в конечном итоге остаются а аэропорту. По словам женщины, их отправляют на аукцион, где другие люди могут их приобрести за привлекательную цену.

Так, героиня материала рассказала, что рискнула и купила крупную коробку с неизвестным содержимым за семь тысяч долларов (почти 537 тысяч рублей) — стоимость вещей внутри достигла 55 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей). Например, первым предметом, который она распаковала, стали шлепанцы бренда Gucci, которые продаются в бутике за 380 долларов (29 тысяч рублей).

В коробке также лежала сумка марки Louis Vuitton, цена которой составляет 6604 доллара (506 тысяч рублей). Помимо этого в посылке лежали ремни Gucci, кошельки Louis Vuitton, кроссовки Yeezy, а также три сумки Hermes и четыре драгоценных ожерелья. «Неудивительно, что люди на аукционе так яростно боролись за этот лот», — произнесла блогерша на кадрах видео, которое набрало больше миллиона просмотров.

Многие зрители были впечатлены ее приобретением, о чем написали в комментариях. «Мои проблемы с доверием никогда не позволили бы мне потратить столько денег на посылку с неизвестным содержимым. Но это потрясающе», «Я умираю от зависти! Ты ангел, я очень рада за тебя», «Я хотела бы увидеть процесс аутентификации каждого предмета и узнать, сколько он стоит на самом деле», — высказывались они.

В октябре 2021 года девушка раскрыла способ купить дорогую одежду за бесценок. 18-летняя Хоуп Бейли часто приобретает в секонд-хендах предметы гардероба, аксессуары и обувь люксовых брендов. Ей удалось найти вещи таких марок, как Dior, Mulberry и Burberry, а также Marks & Spencer, Ralph Lauren и другие.